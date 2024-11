Saúde em Obras: reformas transformam estrutura da Maternidade Darcy Vargas e avançam na qualificação dos serviços

A Maternidade Darcy Vargas (MDV), administrada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), está passando por uma série de reformas e ampliações que visam modernizar o atendimento às gestantes e pacientes do Planalto Norte e Nordeste. Financiadas pelo Governo do Estado, com o apoio da Associação de Voluntários, as obras incluem a revitalização e ampliação da emergência obstétrica, sala de ultrassonografia e 33 quartos de internação. As Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) também estão sendo ampliadas e revitalizadas.

“Estamos empenhados em qualificar cada vez mais nossa estrutura, com ações que visam proporcionar um ambiente moderno, humanizado e acolhedor para todos que precisam dos nossos serviços”, afirma Fábio Magrini, diretor geral da MDV. A maternidade também recebeu este ano uma nova Central de Resíduos hospitalares. Com uma área de 76m², o novo ambiente contribui para a segurança e higiene do hospital.

Foto: Reprodução/Secom SC

As obras na emergência obstétrica estão em andamento e o setor passará a funcionar na área da internação. A nova emergência contará com três consultórios (um a mais que a anterior), uma nova sala de ultrassom, além de uma nova sala de espera e observação. Haverá também uma conexão direta com o centro obstétrico, garantindo maior conforto no atendimento. O antigo espaço da emergência será ocupado pela nova recepção, núcleo interno de regulação, cartório e outros setores administrativos ainda não definidos.

Também estão sendo reformados 33 quartos de internação. Seis quartos já foram concluídos e um está em andamento, com melhorias como pintura, reforma de banheiros, instalação de barras de apoio, iluminação individual e novo mobiliário. As reformas estão sendo realizadas gradativamente para não prejudicar o atendimento aos pacientes.

Melhorias nas Unidades de Cuidado Neonatal

As UCINCo e UCINCa, destinadas ao cuidado integral de recém-nascidos graves ou potencialmente graves com assistência especializada, também estão sendo revitalizadas. A Unidade de Cuidado Intermediário Convencional será ampliada em 36m². A Unidade Canguru, referência estadual pelo MS, receberá um novo leito, totalizando três, além de uma área de convivência ampliada, com copa. Ambos os setores terão nova pintura, piso renovado, banheiros reformados e espaços adequados para garantir acesso direto entre as unidades.