Pacientes do Hospital Regional Hans Dieter participaram de forma virtual da 84ª Festa das Flores

Foto: Karina B. B. V. Carvalho / HRHDS

Pacientes internados nas enfermarias do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt puderam conferir a 84ª Festa das Flores, realizada em Joinville, na última semana. Utilizando um óculos de realidade virtual, os participantes puderam “caminhar” por um jardim florido, explorando o espaço em 360º e apreciando os detalhes do ambiente, como se estivessem presentes.



O evento reuniu milhares de orquídeas, flores e plantas ornamentais e proporcionou uma experiência renovadora para aqueles que, muitas vezes, estão internados há semanas. A ação contou com a colaboração de voluntários da AJAO (Agremiação Joinvilense de Amadores de Orquídeas) e de alunos de universidades da região.

A iniciativa inovadora foi idealizada pelos organizadores da tradicional festa realizada na Expoville, com o objetivo de levar a experiência a quem não pode comparecer fisicamente, como os pacientes hospitalizados. O tradicional evento é considerado um dos mais antigos do gênero.