Vista Gaúcha realiza nova etapa de repovoamento do Rio Guarita

Na manhã da última quarta-feira, 6 de outubro, a Prefeitura de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, realizou mais uma etapa do projeto de repovoamento do Rio Guarita. Cerca de 5,2 mil alevinos das espécies Jundiá cinza, Piava e Gramatam foram soltos em dois pontos da localidade de Saltinho do Guarita. A ação tem como objetivo preservar a biodiversidade aquática e promover a sustentabilidade ambiental na região.

De acordo com o vice-prefeito André Danetti, esta é a quinta edição do projeto de repovoamento do Rio Guarita, totalizando mais de 30 mil alevinos liberados nos últimos anos.

"Estamos comprometidos com a recuperação dos recursos hídricos e a preservação das espécies nativas, essenciais para o equilíbrio ecológico e a qualidade da água," destacou Danetti, reforçando o empenho da administração municipal.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de conservação ambiental e pesca sustentável, beneficiando a fauna aquática e as comunidades que dependem dos recursos naturais da região. A operação contou com o apoio de profissionais da administração municipal e voluntários, que garantiram a soltura dos alevinos em condições adequadas.

Com esse novo repovoamento, Vista Gaúcha reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e a promoção de um futuro sustentável para as próximas gerações.