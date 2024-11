Temporal causa estragos em estradas do interior de Barra do Guarita

Na noite de quarta-feira, por volta das 20h, um temporal atingiu Barra do Guarita, acumulando entre 100 e 110 milímetros de chuva em apenas 30 minutos. O forte volume de água causou danos em diversas estradas do interior do município, especialmente nas comunidades de Jaburiti, Lajeado Beto, Linha Seca e outras localidades próximas.

Segundo o prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, o trabalho de recuperação das estradas começou na manhã desta quinta-feira e deverá continuar ao longo da sexta-feira. Além dos estragos nas estradas, foram registrados prejuízos em várias lavouras da região, e a Secretaria de Agricultura já está realizando um levantamento para medir o impacto nas áreas rurais.

Apesar da intensidade do temporal, não houve registros de danos em residências. Equipes da prefeitura, com o apoio de várias secretarias, estão mobilizadas para restaurar as condições de tráfego e minimizar os prejuízos causados pelo temporal.