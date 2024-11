Prefeita de Santo Augusto, Lilian Fontoura Depiere Participará do Programa  “Casa das Empreendedoras” da Record News 

A prefeita Lilian Fontoura Depiere, juntamente com outras 15 mulheres empreendedoras de diferentes partes do Brasil, foi selecionada para participar do renomado programa Casa das Empreendedoras, que é um programa de TV na capital paulista.

A temporada São Paulo do programa terá sua pré-estreia nesta quarta-feira, 06 de novembro, e a estreia oficial será no dia 09 de novembro, sábado, às 10h30, na TV Record News.

Este é considerado o maior reality show de empreendedorismo feminino do Brasil, e Lilian se destaca como a única representante política, levando consigo não apenas o incentivo ao empreendedorismo, mas também a importância da participação feminina na política.

Durante o projeto, as 16 mulheres ficaram confinadas por uma semana em um local paradisíaco em São Paulo, longe de suas rotinas diárias. Durante esse período, elas viveram experiências únicas, trocaram conhecimentos e aprenderam com especialistas renomados, além de participar de atividades em grupo e esportes.

Faltam apenas 5 dias para a estreia da temporada São Paulo do programa! Não perca a chance de acompanhar as histórias inspiradoras de mulheres que estão fortalecendo o empreendedorismo feminino no Brasil!

Este é mais um momento de destaque na trajetória de Lilian Fontoura Depiere, que além de ser empreendedora, tem feito história na política. Ela foi a primeira mulher a comandar o Executivo de Santo Augusto, em 2020, e recentemente se tornou a primeira prefeita reeleita da cidade em seus 65 anos de história.

Prepare-se para se inspirar com essa jornada!