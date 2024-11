Neste programa Ponto de Vista Especial, direto do encontro das parlamentares mulheres do P20, os parlamentos das 20 nações mais desenvolvidas, a TV Câmara conversou com a deputada portuguesa Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata. Ela fala sobre a mulheres nos espaços de poder e sobre as questões climáticas que estão atingindo o mundo todo.