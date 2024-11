Jaraguá do Sul (SC) recebe o título de Capital Nacional dos Atiradores

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou a Lei 15.011/24 , que confere o título de Capital Nacional dos Atiradores ao município catarinense de Jaraguá do Sul. A íntegra do texto está disponível no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (4).

A homenagem surgiu do Projeto de Lei 9470/18, do ex-deputado Rogério Peninha Mendonça (SC). Ele explica que Jaraguá do Sul é sede da Schützenfest , ou Festa do Tiro, realizada anualmente em novembro.

A lei foi promulgada por Pacheco por previsão legal. A proposta foi aprovada pelo Senado no dia 8 de outubro e, a partir dessa data, o presidente da República tinha 15 dias para sancionar o texto, o que não ocorreu. Assim, a lei é "sancionada tacitamente" pelo presidente. De acordo com a Constituição, após a data limite, o presidente do Congresso Nacional deve promulgar a norma em até 48 horas.