Projeto muda regra sobre perda de veículo de locadora flagrado com contrabando

Proposta será analisada pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso

Câmara dos Dep... Há 2 horas Em Câmara dos Deputados Projeto abre crédito no Orçamento de 2024 para reforço de investimentos de estatais Proposta será analisada pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso

O Congresso Nacional analisa projeto (PLN 38/24) que abre crédito especial de R$ 4 bilhões no Orçamento de 2024 para viabilizar empréstimos do Fund...

Câmara dos Dep... Há 2 horas Em Câmara dos Deputados Projeto de crédito orçamentário prevê R$ 4 bilhões para empréstimos a empresas aéreas O Congresso Nacional analisa projeto (PLN 38/24) que abre crédito especial de R$ 4 bilhões no Orçamento de 2024 para viabilizar empréstimos do Fund...