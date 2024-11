Audiência discute dívidas de produtores gaúchos atingidos por enchentes

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e a comissão externa que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, ambas da Câmara dos Deputados, promovem na terça-feira (5) um debate sobre as renegociações de dívidas dos produtores rurais gaúchos.

O debate atende a pedido do deputado Afonso Hamm (PP - RS) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 6.

"O Rio Grande do Sul enfrenta, há seis meses, perdas imensuráveis no agronegócio, em decorrência das enchentes que atingiram o estado no mês de maio", lamenta o deputado.

Segundo ele, as ações do governo são morosas. "[Os produtores] estão desesperados e necessitam, com urgência, do alongamento do prazo de pagamento das dívidas agrícolas e crédito para conseguir viabilizar a próxima safra", alerta Hamm.

O deputado que discutir a renegociação de dívidas e a oferta de novas linhas de crédito para a próxima safra.