Audiência debate o desenvolvimento da cajucultura brasileira

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados discute na terça-feira (5) o desenvolvimento sustentável da cajucultura brasileira. O debate foi proposto pelo deputado Danilo Forte (União-CE) e será realizado a partir das 16 horas no plenário 5.

"A cajucultura representa um setor de grande importância para a economia do Nordeste, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento rural, na geração de empregos e no fortalecimento da agricultura familiar e turismo local", afirma Danilo Forte.

Segundo o parlamentar, no Brasil a cajucultura ocupa 740 mil hectares, ocupa 280 mil famílias, e produz aproximadamente 250 mil toneladas de castanha e 2 milhões de toneladas de pedúnculo (o fruto do caju) por ano.

A região Nordeste responde por 94% da produção nacional, onde os maiores plantios se localizam principalmente nas faixas litorâneas e de transição do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte.