Entra em vigor lei que cria campanha de saúde Outubrinho Rosa

Entrou em vigor na terça-feira (29) a Lei 15.009/24 , que institui o Outubrinho Rosa, com o objetivo de prevenir doenças entre meninas de até 15 anos de idade.

A norma teve origem no Projeto de Lei 3931/21, do deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO), e busca estimular as famílias a procurar as redes de atenção à saúde para prevenir nódulos mamários, amenorreia primária, dores pélvicas, sangramentos e lesões genitais nas adolescentes.

Campanha educativa

Segundo a proposta, a campanha de conscientização deve distribuir material informativo sobre:

adoção de hábitos saudáveis para a prevenção de doenças;

diagnóstico e tratamento precoces de condições de saúde de meninas de até 15 anos, nos termos de regulamento; e

vacina contra o papilomavírus humano (HPV).

A campanha também inclui a capacitação dos gestores locais do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre a importância de oferecer a meninas de até 15 anos serviços e procedimentos ligados à prevenção de condições que sejam fatores de risco para doenças na vida adulta.

A nova lei altera a legislação que criou o Outubro Rosa ( Lei 13.733/18 ).