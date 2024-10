Comissão debate regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (30) a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, os aspectos relacionados à jornada do paciente e as métricas para a prevenção, diagnósticos e monitoramento da doença. O debate atende a pedido da deputada Flávia Morais (PDT-GO).

O debate será realizado a partir das 17 horas, no plenário 7.

Veja a lista de convidados e participe enviando perguntas.

A deputada explica que, em dezembro de 2023 foi aprovada a Lei 14.758/23 , que trata da Regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no SUS. A lei é um marco legal que tem como objetivo melhorar a luta contra o câncer no país.

"É essencial que a lei seja regulamentada para garantir que as ações e programas propostos sejam efetivos, além de proteger os direitos dos pacientes e promover avanços significativos na jornada do paciente com câncer. Um dos aspectos mais relevantes da regulamentação dessa lei é a necessidade de estabelecer recursos financeiros para a implementação das políticas públicas relacionadas ao câncer", afirma Flávia Morais.