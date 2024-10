Audiência debate benefícios do esporte para pessoas com autismo

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove na quarta-feira (30) audiência pública sobre como o esporte pode ajudar a socializar e desenvolver pessoas com o espectro autista. O debate atende a pedido do deputado Luiz Lima (PL-RJ) e será realizado a partir das 15 horas, no plenário 4.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 2 milhões de pessoas têm o transtorno do espectro autista (TEA) no Brasil.

"O esporte, em várias modalidades, mostrou-se no longo prazo um meio de trazer essa transformação social para indivíduos diagnosticados com TEA", afirma Lima. Segundo ele, o esporte traz benefícios motores, melhora a concentração, a inclusão social, ajuda no desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança.

Além disso, "a superação de desafios e a conquista de metas esportivas podem contribuir para o aumento da autoestima", acrescenta o parlamentar.