Comissão promove debate sobre plano Nova Indústria Brasil, do governo federal

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (30) a construção e efetivação do plano "Nova Indústria Brasil", do governo federal. A proposta atende a pedido do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA).

O debate será realizado a partir das 16 horas, em local a ser definido.

A chamada Nova Indústria Brasil possui um plano de ação de 2024 a 2026 e conta com R$ 300 bilhões destinados a financiamentos para o setor. A política estabelece metas específicas para seis missões, abrangendo os setores de infraestrutura, moradia e mobilidade; agroindústria; complexo industrial de saúde; transformação digital; bioeconomia e transição energética; e tecnologia de defesa.

Cada missão possui áreas prioritárias para investimentos visando atingir as metas estipuladas até 2033.

"Vale ressaltar que o governo Lula implementou políticas industriais com o objetivo de fortalecer a competitividade da indústria nacional e promover o desenvolvimento tecnológico e inovação. Isso incluiu incentivos fiscais, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, apoio ao crédito para empresas e medidas de proteção comercial.