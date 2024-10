Comissão externa sobre acidente da Voepass ouve nesta terça presidente da empresa

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voepass ouve, nesta terça-feira (29), o presidente da Voepass Linhas Aéreas, José Luis Felício Filho.

Em 9 de agosto, a aeronave da empresa que partiu de Cascavel (PR) com destino a São Paulo caiu em Vinhedo, próximo à capital paulista, matando 62 pessoas.

O debate atende a pedido do coordenador do colegiado, deputado Bruno Ganem (Podemos-SP), e será realizado a partir das 15 horas, no plenário 4.

Bruno Ganem acredita que o Executivo poderá explicar as medidas de segurança existentes e as ações tomadas após o acidente e "fornecer informações sobre as práticas internas da companhia, incluindo treinamento de pessoal, manutenção de aeronaves e resposta a emergências"

"A participação do líder da Voepass demonstrará o compromisso da empresa com a transparência e a colaboração na investigação do acidente. Isso é crucial para reconstruir a confiança pública na companhia e no setor de aviação como um todo", avalia.