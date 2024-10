Comissão discute disponibilidade de macas e cadeiras de rodas para pessoas com obesidade em locais públicos

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (29) a obrigatoriedade de hospitais e outros locais de grande fluxo, como aeroportos e rodoviárias, a disponibilizarem macas e cadeira de rodas adequadas para pessoas com obesidade. A medida está prevista no Projeto de Lei 3313/21, da deputada Geovania de Sá (PSDB-SC).

A reunião será realizada no plenário 7, a partir das 10 horas.

O debate atende a pedido do deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), relator da proposta. Ele afirma que pessoas com sobrepeso ou obesidade se sentem estigmatizadas e, muitas vezes, a falta de estrutura adequada em unidades de saúde e outros espaços públicos podem reforçar esse sentimento de exclusão.

Para Geraldo Resende, a existência de macas e cadeiras de rodas pode contribuir para amenizar os transtornos de mobilidade e de conforto dos cidadãos com obesidade.

"Aproximadamente 60% dos indivíduos adultos têm excesso de peso no Brasil, o que representa cerca de 96 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2020", informa o parlamentar.

Obesidade e excesso de peso

É considerado obeso quem está com índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 30 kg/m². O cálculo do IMC é obtido pela divisão do peso pelo quadrado da altura.

Já o percentual de adultos com excesso de peso inclui também aqueles com o IMC igual ou acima de 25 kg/m², o chamado sobrepeso.