TV Câmara fará cobertura especial do segundo turno das eleições municipais

A TV Câmara, juntamente com TV Senado, Rádio Senado e emissoras da Rede Legislativa de Rádio e Televisão de todas as regiões do País voltam a estar juntas, no próximo domingo, 27 de outubro, para a realização da cobertura especial do segundo turno das “Eleições Municipais 2024”.

Ao longo do dia, serão exibidos programas, entrevistas e boletins relacionados aos temas municipais e de cidadania. O objetivo é oferecer aos brasileiros uma programação, em sinal aberto e gratuito, que tenha qualidade, isenção e explicações claras sobre política.

Este segundo turno conta com 16 deputados federais na disputa. No primeiro turno, seis foram eleitos para o cargo de prefeito. Dentre os que ainda se encontram no páreo, oito concorrem pelo controle de capitais. Um deles, Guilherme Boulos (Psol-SP), disputa a prefeitura da maior cidade do País, São Paulo.

Além de Guilherme Boulos, também concorrem nas capitais de seus estados Abilio Brunini (PL-MT), André Fernandes (PL-CE), Capitão Alberto Neto (PL-AM), Delegado Éder Mauro (PL-PA), Maria do Rosário (PT-RS), Natália Bonavides (PT-RN) e Paulinho Freire (União-RN).

Ao todo, nesta eleição, 74 deputados federais tentaram a sorte na busca pelo comando de alguma prefeitura. Esse número de deputados candidatos a prefeito é bem maior que o observado nas eleições de 2020, quando havia 59 na disputa.

Cobertura

A cobertura começará às 8 horas (horário de Brasília), junto com a abertura das urnas em todo o país. Um telejornal ao vivo dará informações de serviço aos eleitores e atualizações direto dos municípios, com a participação dos repórteres das emissoras legislativas.

A partir das 9h, de hora em hora, será veiculado boletim ao vivo, com informação das cidades e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

Às 13h, um telejornal fará um balanço de como está a votação até o momento em todo o país. Repórteres da Rede Legislativa trarão, em tempo real, os principais acontecimentos da manhã. Na parte da tarde, serão retomados os boletins de hora em hora até o momento do fechamento das urnas.

O fim da votação, às 17h (horário de Brasília), marca o início do programa de apuração dos resultados. A ideia é mostrar, em tempo real, o cenário das 51 cidades brasileiras onde haverá segundo turno. As análises ficarão por conta do consultor legislativo do Senado Rafael Silveira.

Na segunda-feira, as repercussões dos resultados eleitorais estarão no Câmara ao Vivo, das 10h às 12h.

Parceria

A cobertura jornalística “Eleições Municipais 2024” consolida uma parceria iniciada em 2022, quando TV Câmara e TV Senado se juntaram para noticiar o processo democrático de escolha de presidente da República, governadores, deputados e senadores. Agora, a participação das emissoras legislativas nos estados e municípios vai permitir que a transmissão ao vivo tenha informações atualizadas de todo o país.

Rede Legislativa

A Rede Legislativa é formada por 75 emissoras de televisão. Isso significa que TV Câmara, TV Senado e as emissoras legislativas estaduais e municipais estão no ar em 1.639 municípios, alcançando mais de 126 milhões de brasileiros em sinal digital aberto e gratuito.

Até o momento, confirmaram participação:

Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE TV);

Assembleia Legislativa de Goiás (TV ALEGO);

Assembleia Legislativa de Mato Grosso (TV Assembleia MT);

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (TV ALEMS);

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (TV ALMG);

Assembleia Legislativa de Pernambuco (TV ALEPE);

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (TV ALERJ);

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (TV Assembleia RN);

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (TV AL RS);

Assembleia Legislativa de Rondônia (TV ALERO);

Assembleia Legislativa de Tocantins (TV ALETO);

Câmara Municipal de Aracaju (TV Câmara - SE);

Câmara Municipal de Barueri (SP);

Câmara Municipal de Camaçari (TV Câmara - BA);

Câmara Municipal de Caxias do Sul (RS);

Câmara Municipal de Curitiba (PR);

Câmara Municipal de Diadema (SP);

Câmara Municipal de Fortaleza (TV Câmara - CE);

Câmara Municipal de Imperatriz (MA);

Câmara Municipal de João Pessoa (PB);

Câmara Municipal de Manaus (AM);

Câmara Municipal de Parauapebas (Rádio e TV – PA);

Câmara Municipal de Pelotas (RS);

Câmara Municipal de Ponta Grossa (PR);

Câmara Municipal de Santa Maria (RS);

Câmara Municipal de Santos (SP);

Câmara Municipal de São José dos Campos (SP);

Câmara Municipal de São José do Rio Preto (SP);

Câmara Municipal de São Paulo (Rede Câmara SP);

Câmara Municipal da Serra (ES);

Câmara Municipal de Sumaré (SP);

Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP).