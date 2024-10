Congresso se ilumina de verde por campanha de conscientização sobre o nanismo

O Congresso Nacional se ilumina de verde nesta sexta-feira (25) e sábado (26) em apoio ao Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo. A data foi incluída no calendário nacional pela Lei 13.472/17 , como forma de apoiar a luta pela igualdade de direitos e pelo fim do preconceito contra as pessoas com esta condição.

A iluminação atende a solicitação do senador Romário (PL-RJ).

O nanismo é um transtorno caracterizado por uma deficiência no crescimento, que resulta em uma pessoa com menor estatura que a média da população de mesmo sexo e idade. Ele pode ser causado por uma combinação de fatores, incluindo hereditariedade, funcionamento do sistema neuroendócrino, fatores ambientais e nutricionais.

Ainda não existe um tratamento específico para reverter a condição. O acompanhamento das diferentes formas de nanismo deve ser multidisciplinar, envolvendo pediatras, endocrinologistas, ortopedistas, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas e outros profissionais.

Salvo raríssimas exceções, os indivíduos com nanismo mantêm a capacidade intelectual preservada e podem levar vida normal. No entanto, ainda são obrigados a lidar com preconceito e discriminação social e a contornar as dificuldades de acesso a ambientes preparados para receber pessoas mais altas.