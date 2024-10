Projeto em análise na Câmara regulamenta prática do peeling com fenol

O Projeto de Lei 2751/24 regulamenta a prática para realização de peeling no rosto com produtos que contenham fenol. Informações ao paciente

Ainda de acordo com o projeto, o paciente deverá receber: explicação detalhada sobre o procedimento;

indicações e contraindicações do peeling profundo e de cada componente da substância utilizadas no procedimento;

informações sobre riscos, benefícios e alternativas ao procedimento;

informações cuidados antes e depois do procedimento;

orientações sobre como proceder e a quem procurar em caso de complicações. "[A intenção é] proporcionar aos pacientes informações transparentes e completas sobre os riscos e cuidados necessários", resume a deputada. Próximos passos

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Saúde; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei