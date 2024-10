Estudantes da Região Celeiro conquistam medalhas nas finais dos Jogos Escolares do RS

Estudantes de escolas públicas da Região Celeiro brilharam nas finais dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs), conquistando medalhas em diversas modalidades. As competições ocorreram no fim da semana, no Complexo da Ulbra, em Canoas, e reuniram aproximadamente 2.300 jovens atletas de todo o estado.

Entre os destaques está Emanuel Elegeda Novak, aluno da Escola Estadual Érico Veríssimo, de Vista Gaúcha, que conquistou a medalha de ouro no Arremesso de Peso Juvenil. Muriel Davi da Silva Rodrigues, da Escola Municipal Professor Oniro Solano Bones, de Bom Progresso, levou a prata no Salto em Distância Infantil.

Representando Tenente Portela, Ana Laura Falcadi, da Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju, conquistou a medalha de bronze no Lançamento de Disco Infantil. Outro destaque foi André Lopes da Rosa, da Escola Estadual São Francisco de Sales, de Campo Novo, que obteve a prata no Arremesso de Disco Juvenil.

Além das medalhas, Kauã Roberto Muller, da Escola Estadual João Leopoldo Vogt, de Barra do Guarita, ficou em quarto lugar na final estadual da corrida dos 400 metros livres juvenis.

A 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) foi representada por onze alunos de escolas municipais e estaduais, que competiram nas modalidades de Atletismo, Tênis de Mesa e Xadrez, demonstrando o talento e a dedicação dos jovens atletas da região.