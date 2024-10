Panambi recebe próxima etapa regional dos debates sobre Reservação de Água, Irrigação e Piscicultura

Panambi, município localizado na região Noroeste do Estado e importante produtor agrícola, de culturas como soja e milho, sediará na sexta-feira, dia 25 de outubro, o terceiro encontro sobre Reservação de água, Irrigação e Piscicultura, a pauta da gestão do deputado Adolfo Brito (PP) na Presidência da Assembleia Legislativa.

O evento começa às 9h, na sede da Associação dos Funcionários da Cotripal, localizada na Rua Henrique Baal, 695, em Panambi. Na fase inicial do simpósio, Brito e lideranças locais e governamentais realizarão uma rodada de boas-vindas, além de falas direcionadas à pauta central.

Em seguida, os painéis temáticos contarão com explanações de seis palestrantes vinculados a diversas áreas que convergem à centralidade da pauta. José Enoir Daniel, assessor técnico do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da ALRS, focará em questões legislativas; Arno Malheiros, integrante do setor Jurídico da Cotripal, falará sobre demandas ligadas ao Direito; e Tiago Kuntz, engenheiro e gestor de negócios da Cotripal, abordará aspectos de interesse dos produtores.

Na sequência, Matheus Zimmer, engenheiro agrônomo, falará sobre características inerentes às empresas de irrigação; e Maurício Dziedricki, diretor Jurídico do Badesul, trará o olhar das instituições bancárias.

A ideia primordial dos debates consiste em elencar alternativas que direcionem para a elaboração de uma legislação a ser ratificada pelo Parlamento gaúcho. Projetos que possam enfrentar a raiz dos problemas recorrentes em períodos de seca a partir de propostas de armazenagem de água e sistemas irrigatórios, e que garantam produção agrícola sustentável e segurança jurídica aos agricultores.

O ‘RS Sustentável: Cada Gota Conta - Para Mais ou Para Menos, o Debate Sobre Água é Agora’ já realizou dois seminários neste ano de 2024. O primeiro, em Sobradinho, no dia 26 de abril, e o segundo, na cidade de Santa Cruz do Sul, em 27 de setembro.



Painel do Cada Gota Conta na FAMURS

Antes do encontro regional de Panambi, a pauta da gestão do presidente Brito (PP) contará com um novo painel no dia 23 de outubro, a partir das 14h30, no Auditório da FAMURS, em Porto Alegre. O evento ocorrerá durante a realização da Assembleia dos Prefeitos da Associação dos Municípios das Missões, presidida pelo prefeito de São Luiz Gonzaga, Sidney Luiz Brondani.