BRQ Foods realiza ação com crianças do projeto AABB Comunidade e Escolas Municipais de Tenente Portela

A empresa BRQ Foods, de Tenente Portela, que atua no ramo de laticínios, está realizando uma ação especial voltada para as crianças do Projeto AABB Comunidade, nos dias 22 e 23 de outubro. A iniciativa tem como objetivo apresentar aos pequenos todo o processo da cadeia produtiva do leite, desde o campo até a fase de industrialização.

Participam da ação alunos de diversas escolas municipais de Tenente Portela, que além de aprenderem sobre o funcionamento da indústria de laticínios, têm a oportunidade de degustar os produtos fabricados pela BRQ Foods.

De forma lúdica e interativa, as crianças acompanham o processo de ordenha de uma vaquinha, conhecendo de perto uma etapa fundamental da produção de leite. A atividade reforça o vínculo entre a empresa e a comunidade, além de promover educação e conscientização sobre o setor leiteiro entre as novas gerações.

Este tipo de iniciativa contribui para o entendimento das crianças sobre a importância da produção de alimentos, além de despertar o interesse pelo trabalho no campo e na indústria, destacando o papel vital que o setor laticinista desempenha na economia local.