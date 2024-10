Nova lei dedica uma semana de julho à prevenção de acidentes com moto

Entrou em vigor a Lei 15.006/24 , que cria o Dia do Motociclista (27 de julho) e a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas (a ser celebrada na semana que compreender a data nacional). O objetivo é conscientizar a sociedade sobre os crescentes índices de invalidez e morte no trânsito envolvendo motociclistas.

Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, 11.115 motoqueiros morreram em acidentes de trânsito em 2021.

A nova norma teve origem no Projeto de Lei 5855/09, do deputado Carlos Sampaio (PSD-SP), aprovado pela Câmara em 2023 e pelo Senado neste ano.

A data escolhida, também adotada pela Associação Brasileira de Motociclistas (Abram), homenageia o motociclista e mecânico da Honda Marcus Bernardi, falecido em 27 de julho de 1974.