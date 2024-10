Audiência na Câmara discute desenvolvimento sustentável do Brasil

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove na próxima terça-feira (22) audiência pública sobre a evolução das metas de desenvolvimento sustentável.

O debate atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 3.

Deputados e convidados devem discutir os diagnósticos do Relatório Nacional Voluntário e do Relatório Luz, que reforçam o compromisso do Brasil com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Os ODS reúnem 17 metas, entre elas o fim da pobreza e da fome e o uso sustentável dos ecossistemas. Já a Agenda 2030 reúne 169 metas a serem alcançadas até o ano de 2030 para atingir esses objetivos.