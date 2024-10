Campo Novo é o único município da Região Celeiro finalista em premiação de Boas Práticas de Gestão Pública

Para reconhecer e estimular a realização de práticas bem-sucedidas e inovadoras nos municípios gaúchos, a Famurs realiza no próximo dia 30 de outubro a Cerimônia de Premiação do 6º Prêmio Boas Práticas da Gestão Pública Municipal. A solenidade será realizada no Centro de Evento de Nova Petrópolis, a partir das 18h, integrando a programação do Smart Cities Park.

Durante a cerimônia, serão premiados 48 dos 279 projetos avaliados, contemplando 15 áreas de atuação: Assistência Social; Comunicação Social; Cultura e Economia Criativa; Defesa Civil, Resiliência e Voluntariado; Desenvolvimento Rural; Direitos Humanos; Educação; Esporte e Lazer; Fazenda e Eficiência Fiscal; Habitação; Meio Ambiente; Melhor Idade 60+; Mobilidade Urbana e Trânsito; Saúde; Segurança Púbica; e Turismo.

O município de Campo Novo alcançou um importante feito ao ser classificado para a final do Prêmio Boas Práticas da Gestão Pública Municipal na categoria “Fazenda e Eficiência Fiscal”. O projeto intitulado “Educação Fiscal e o Exercício da Cidadania” está entre os três finalistas e competirá com iniciativas das cidades de Alegrete e Santiago.

A conquista é ainda mais significativa ao considerar que Campo Novo é o único representante da Região Celeiro a chegar à fase final da premiação, destacando-se entre outros municípios da região. O projeto tem como objetivo promover a conscientização da população sobre a importância da educação fiscal, contribuindo para a cidadania e o desenvolvimento de uma gestão pública mais eficiente.

O reconhecimento reforça o compromisso de Campo Novo com uma administração pública de excelência, evidenciando o sucesso de suas práticas inovadoras no campo da eficiência fiscal. Agora, o município segue confiante para a etapa final da premiação, que valoriza e incentiva a melhoria na gestão pública em todo o estado.

Com a classificação, Campo Novo não só coloca seu nome em destaque, mas também serve de exemplo para outras cidades da região, mostrando que é possível inovar e alcançar grandes resultados em prol da população.