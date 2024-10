Câmara lança manual de linguagem simples para se comunicar melhor com cidadão

A Câmara dos Deputados lança nesta quinta-feira (17) seu primeiro Manual de Linguagem Simples, para orientar os profissionais da Casa e de outros órgãos do Poder Legislativo sobre como utilizar uma linguagem mais direta, clara e simples para aproximar-se dos cidadãos. De autoria da servidora Patricia Roedel, o manual foi produzido pelas Edições Câmara a pedido do Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara.

A publicação será lançada durante a Maratona Linguagem Simples para a Cidadania, que ocorre na quinta, na Câmara dos Deputados, e na sexta-feira (18), no Tribunal de Contas da União (TCU).

O lançamento do manual foi um dos tópicos da reunião do conselho realizada nesta quarta-feira (16). Criado em 2019 e atualmente presidido pela deputada Any Ortiz (Cidadania-RS), o colegiado é composto por representantes da sociedade civil, pelo diretor-executivo de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara e por deputados que ocupam cargos de ligação com o cidadão. Any Ortiz participou virtualmente da abertura do encontro.

O diretor-executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cleber Queiroz Machado, destacou a importância de falar com o cidadão. “Falar de uma forma efetiva, de uma forma que o cidadão consiga compreender e interagir conosco da forma mais produtiva possível.”

Manual de Comunicação

Outra publicação a ser lançada em breve é o novo Manual de Comunicação da Câmara. A versão eletrônica será publicada em dezembro, e a impressa, no primeiro semestre de 2025.

O novo manual prezará pela transparência e pelo respeito à diversidade de opiniões e à pluralidade da sociedade brasileira. Ele terá uma linguagem simples e inclusiva, que possa ser compreendida por leigos.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Cleber Machado: TV 3.0 é pensada para dar maior participação ao cidadão

Rede Legislativa

As atualizações técnicas sobre a expansão da Rede Legislativa de Rádio e TV Digital das assembleias legislativas e das câmaras municipais, que hoje chega a mais de 1.600 municípios, foram outro tópico da reunião, juntamente com a transição para o modelo de TV 3.0 , uma nova tecnologia mais interativa, que deve ser implementada no Brasil a partir de 2025.

“Esse apoio junto às assembleias e às câmaras municipais é muito importante para a gente poder levar a nossa TV e a nossa rádio aos rincões do Brasil”, disse Cleber Machado.

Já a tecnologia 3.0, segundo o diretor, é pensada para dar maior participação ao cidadão, com mais transparência também.

P20

Por fim, Cleber Machado citou a cobertura da reunião da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20) , que a Câmara fará em conjunto com o Senado. O evento será realizado entre 6 e 8 de novembro no Congresso Nacional.

Para o encontro, foram convidadas mais de 60 delegações estrangeiras para pensar estratégias de combate à fome e de desenvolvimento sustentável.