Cidades do Noroeste, entre elas Tenente Portela, estão entre as contempladas com Centros Dia Para Pessoas Idosas

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, divulgou nesta terça-feira (15) a lista dos municípios selecionados no chamamento para manifestação de interesse no projeto de implantação de unidades do Centro Dia para Pessoas Idosas. A iniciativa contempla dez municípios na modalidade "Obras de Construção" e outros dez na modalidade "Reforma".

O objetivo do projeto é identificar as demandas municipais e as propostas técnicas para a criação desses equipamentos, voltados ao atendimento de pessoas idosas e com deficiência, além de suas famílias. Na Região Noroeste, Santa Rosa, Santo Ângelo e Tenente Portela estão entre os municípios contemplados para a construção de novas unidades. Já Giruá e Ijuí foram selecionados para receber reformas, adaptações ou ampliações em suas unidades.

O projeto será executado por meio de convênios entre o Estado e os municípios. Os Centros Dia são destinados à oferta de serviços de proteção social especial. O valor total previsto para a ação é de R$ 12 milhões, com a possibilidade de suplementação conforme a disponibilidade orçamentária. Para cada projeto, o repasse estadual está limitado a R$ 950 mil na modalidade "Obras de Construção" e a R$ 250 mil para "Reforma".

Municípios Selecionados:

Obras de Construção: Alegrete, Canoas, Estrela Velha, Flores da Cunha, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, Tenente Portela e Vera Cruz.

Reformas, Adaptações e/ou Ampliações: Giruá, Guaíba, Ijuí, Jaguari, Marau, Porto Alegre, Veranópolis, Rio Grande, Santana do Livramento e Serafina Corrêa.