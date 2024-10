Congresso recebe projeção de frases e imagens da campanha Outubro Rosa

O Congresso recebe projeção de frases e imagens nesta quarta-feira (16), das 17 horas às 23 horas, como parte das ações de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama — o Outubro Rosa. O objetivo da campanha, realizada anualmente desde o início da década de 1990, é compartilhar informações e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença para aumentar as chances de cura e reduzir os casos de mortalidade.

O câncer de mama é o tipo com maior incidência em mulheres em todo o mundo. A prevenção primária consiste em reduzir os fatores de risco modificáveis e promover os fatores de proteção para a doença. Já o diagnóstico precoce consiste na abordagem oportuna das mulheres com sinais e sintomas suspeitos de câncer para identificação da doença em sua fase inicial, a fim de possibilitar tratamento efetivo e maior sobrevida.

É importante informar sobre os sinais e sintomas do câncer de mama, bem como organizar a rede de atenção à saúde para garantir o acesso rápido e facilitado ao diagnóstico e tratamento da doença. A segunda estratégia de detecção precoce do câncer de mama é o rastreamento mamográfico. O exame pode ajudar a identificar o câncer antes do surgimento dos sintomas.

Campanha na Câmara

Além da projeção, o Congresso ficou iluminado de rosa entre os dias 8 e 11 como parte da campanha. Desde o início do mês, a Câmara desenvolve uma série de eventos e ações sobre o tema, em pareceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e com Procuradoria Especial da Mulher do Senado.

Entre as ações programadas estão: a realização de um seminário sobre o tema; a oferta de mamografias para servidoras e colaboradoras; a doação de lenços, bandanas, tiaras e bonés para mulheres em tratamento; e a doação de mechas de cabelos para confecção de perucas.