Lei inclui o nome de Eduardo Campos no Livro dos Heróis da Pátria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.999/24 , que inclui o nome do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (16).

A homenagem surgiu do Projeto de Lei 3148/24, de autoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE) e outros , aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria fica localizado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Trajetória

Eduardo Henrique Accioly Campos nasceu em 10 de agosto de 1965, no Recife (PE). Neto do ex-governador Miguel Arraes, de quem foi chefe de gabinete, graduou-se em economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Foi eleito deputado estadual (um mandato) e deputado federal (três mandatos). Em 2004, no primeiro governo Lula, assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia.

Presidiu o Partido Socialista Brasileiro (PSB), elegeu-se governador de Pernambuco em 2006 e foi reeleito em 2010.

Nas eleições de 2014, foi candidato à Presidência da República, mas sua trajetória foi interrompida de forma trágica, aos 49 anos, por um acidente aéreo em Santos (SP).