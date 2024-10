Congresso recebe iluminação verde e amarela em alusão ao jogo entre Brasil e Peru

O Congresso recebe iluminação verde (Senado) e amarela (Câmara dos Deputados) em alusão ao jogo entre as seleções brasileira e peruana de futebol pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Além do Congresso, o Mané Garrincha também será iluminado de verde e amarelo, juntamente com o Palácio do Buriti, o Museu Nacional da República e a Torre de TV de Brasília.

A seleção brasileira não jogava na capital federal desde junho de 2019. Na vitória contra o Chile na última quinta-feira (10), o Brasil subiu da sétima para a quarta posição na tabela de classificação, a 11 rodadas do fim das Eliminatórias. Somente os seis primeiros classificados terão vaga direta no Mundial de 2026, que terá sede no Canadá, Estados Unidos e México. Já o sétimo, precisará passar por uma repescagem.

A partida entre Brasil e Peru ocorre nesta terça-feira às 21h45 no Estádio Mané Garrincha.

O pedido para a iluminação do Congresso atende solicitação da Primeira-Secretaria do Senado Federal relativa ao pedido do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.