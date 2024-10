Corede Celeiro lança a Consulta Popular 2024

O Corede Celeiro realizou na última quarta-feira (9), em Vista Gaúcha, o lançamento oficial da Consulta Popular 2024 para a Região Celeiro. O evento aconteceu no Auditório Michele Prates e contou com a presença de diversas autoridades regionais.

Durante o encontro, foram detalhadas as etapas da edição deste ano e reforçada a importância da participação dos eleitores dos 21 municípios da região no processo de votação. Um dos destaques foi a priorização de projetos voltados à reconstrução das áreas atingidas pela recente tragédia climática no Rio Grande do Sul.

A primeira etapa da Consulta Popular consiste no envio de propostas pelos cidadãos, seguindo os critérios estabelecidos. As sugestões devem ser encaminhadas através do portal da Consulta Popular até o próximo dia 18 de outubro.

Após uma análise técnica realizada pela equipe do Governo do Estado, as propostas serão discutidas nas assembleias regionais organizadas pelos Coredes. Nessas assembleias, será definida a cédula de votação para cada região.

Até o momento, três projetos oriundos da Região Celeiro já foram cadastrados no portal: dois na área de Justiça e Direitos Humanos (Braga e Campo Novo) e um na área da agricultura (Coronel Bicaco).

A votação da Consulta Popular acontecerá de 2 a 6 de dezembro, de forma totalmente digital, por meio online e offline, no portal da Consulta Popular. As propostas mais votadas serão incluídas no orçamento estadual de 2025.

Para esta edição, o Governo do Estado destinou R$ 60 milhões. Deste total, R$ 55 milhões serão distribuídos entre os 28 Coredes. Além disso, R$ 5 milhões adicionais serão divididos entre as regiões que obtiverem maior participação proporcional de eleitores.