Frigorífico destruído por incêndio suspende 80% dos funcionários em Frederico Westphalen

O frigorífico Frangos Piovesan, que teve parte da estrutura destruída por um incêndio em agosto, em Frederico Westphalen, deve suspender 80% dos trabalhadores até concluir a recuperação do espaço.

A decisão foi divulgada na segunda-feira (07) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), que mediou o acordo entre a empresa e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentos (STIA/FW).

A previsão é que o tempo de suspensão seja de cinco meses. A Frangos Piovesan tem 354 empregados. Desses, 70 continuariam em atividade e 284 teriam seus contratos de trabalho suspensos.

Conforme o TRT4, foram duas sessões de mediação entre a empresa e o sindicato que representa a categoria, mediadas pelo desembargador Alexandre Corrêa da Cruz, vice-presidente do TRT-RS.No primeiro encontro, a Frangos Piovesan informou que as atividades estavam suspensas e que, para evitar a demissão em massa, a intenção era suspender os contratos de trabalho, o chamado layoff.

O acordo foi firmado no segundo encontro, realizado em setembro, depois que o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentos (STIA/FW) aceitou a minuta do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).— Era a alternativa mais viável, já que não podemos deixar toda a responsabilidade a cargo da empresa, visto o cenário que se apresentou. Nossa preocupação sempre foi manter o trabalhador amparado de todas as formas — disse Ademir Schu, presidente do sindicato.

Apesar de suspenso, os trabalhadores seguem recebendo o salário de forma integral, retirado apenas alguns benefícios como FGTS e INSS, que deixam de ser recolhidos, disse o sindicato. A empresa também se comprometeu a disponibilizar cursos profissionalizantes aos funcionários a partir de 30 de outubro.

Questionada pela reportagem, a direção do frigorífico informou que o processo está em andamento e deve ser finalizado nos próximos dias. Além disso, a companhia realiza o levantamento total das perdas e aguarda o laudo da perícia.

Relembre o caso

O incêndio no frigorífico Frangos Piovesan começou por volta das 20h de 26 de agosto. As chamas avançaram rapidamente sobre a estrutura, que fica às margens da BR-386, no bairro Bela Vista, em Frederico Westphalen, no norte gaúcho.Foram necessárias 15 horas de operação do Corpo de Bombeiros para extinguir todos os focos do incêndio. Ninguém ficou ferido.

Conforme a empresa, não havia equipes de produção no local e o incêndio foi acidental. Ao menos duas viaturas e 12 bombeiros do município atenderam a ocorrência.Ainda em agosto, a empresa informou que entraria em férias coletivas. Um comitê de gerenciamento de crise foi criado para minimizar os prejuízos causados pelas chamas.