Interdição de balsa em Rodeio Bonito afeta mais de 40 mil pessoas

A Marinha do Brasil apreendeu a balsa “Santa Bárbara”, que realizava a travessia de moradores e cargas entre Rodeio Bonito, Ametista do Sul, Planalto e Alpestre, no Norte gaúcho. Interditada desde sábado (5), a embarcação chegou a operar durante as eleições, mas foi suspensa novamente após o término do pleito.

Estima-se que mais de 40 mil pessoas tenham sido afetadas pela medida. A balsa estava em atividade há apenas dois meses e se tornou o principal meio de acesso à região desde que a ponte sobre o rio da Várzea foi destruída por chuvas em maio.

Em nota, a Capitania Fluvial de Porto Alegre informou que, no cumprimento de suas atribuições legais, a apreensão foi realizada para garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações e suas instalações. Durante a inspeção, foram constatadas irregularidades documentais e em itens relacionados à segurança, comprometendo seriamente a integridade da embarcação e colocando em risco a vida dos tripulantes e passageiros.

Ainda segundo o comunicado, a operação da balsa sob tais condições é de total responsabilidade de seu proprietário e operador, que têm o dever de cumprir todas as exigências normativas estabelecidas pela autoridade marítima. A Marinha do Brasil enfatiza que permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes e garantir que todas as medidas corretivas sejam tomadas para a regularização da embarcação, sempre em conformidade com as normas que protegem a vida e o bem-estar de todos.