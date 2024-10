Comissão externa sobre investigação de acidente da Voepass ouve investigadores e familiar de vítima

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voepass ouve nesta terça-feira (8), investigadores e mãe de vítima do acidente. Em 9 de agosto, a aeronave da empresa que partiu de Cascavel (PR) com destino a São Paulo caiu em Vinhedo, próximo à capital paulista, matando 62 pessoas.

O debate atende a pedido do deputado Bruno Ganem (Podemos-SP), e será realizado a partir das 15 horas, no plenário 3.

Bruno Ganem quer ouvir o diretor do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, Carlos Eduardo Palhares Machado, sobre aspectos técnicos e forenses relacionados ao acidente. "O depoimento fornecerá uma atualização oficial sobre o progresso da investigação", argumenta.

Além disso, o parlamentar espera a participação do chefe do Serviço de Segurança Aeroportuária da Polícia Federal, o delegado Caio Bortone Ramos Ribeiro, para esclarecimentos sobre como as políticas de segurança são implementadas nos aeroportos e se houve alguma falha ou lacuna nessas políticas que possa ter contribuído para o acidente.

Por fim, foi convidada Maria de Fátima Albuquerque, mãe da vítima Arianne Estevam Risso, para falar sobre o impacto do acidente nas famílias das vítimas. "Ouvir diretamente as experiências e preocupações de um familiar das vítimas ajuda a humanizar o processo de investigação, lembrando a todos os envolvidos da importância de tratar o caso com a sensibilidade e a seriedade que ele merece", avalia.