Seminário na Câmara discute prevenção e tratamento de cânceres de colo do útero e de mama

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (8), um seminário sobre prevenção, detecção e tratamento dos cânceres de colo do útero e de mama.

O debate atende a pedido da presidente da comissão, deputada Ana Pimentel (PT-MG), e será realizado a partir das 15 horas, em plenário a ser definido.

O seminário faz parte dos eventos do Outubro Rosa, movimento internacional criado no início da década de 1990, cujo objetivo é compartilhar informações e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama.