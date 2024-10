Câmara anuncia edital para captar novos conteúdos para as emissoras de rádio e TV da instituição

A Câmara dos Deputados, por meio da Secretaria de Comunicação da Casa, lança na quarta-feira (9), edital para a captação de novos conteúdos para a Rádio e TV Câmara. A cerimônia de lançamento, marcada para às 11h, no Salão Nobre, terá transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no You Tube .

O objetivo é selecionar obras audiovisuais e radiofônicas brasileiras, de qualquer gênero, sejam ficcionais ou documentais, para serem incluídas gratuitamente nas programações da TV e Rádio Câmara e também em outras plataformas oficiais. A seleção, que será coordenada por um comitê curador permanente, será realizada de acordo com as normas da Nova Lei de Licitações , para assegurar transparência a todo o processo de escolha das obras.

O evento contará com a presença do Secretário de Comunicação Social, deputado Jilmar Tatto, além de realizadores de audiovisual, parceiros institucionais e estudantes de Jornalismo e Audiovisual.