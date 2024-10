Seis deputados federais se elegem para prefeito e 15 vão para o segundo turno

Seis deputados foram eleitos neste domingo (6) para ocupar o cargo de prefeito. Outros 15 ainda continuam na campanha para o segundo turno, sendo que dois disputam a mesma prefeitura: Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT), em Natal (RN). Os deputados estão na disputa em outras seis capitais: Belém, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre e São Paulo.

Ao todo, eram 82 deputados candidatos nas eleições deste ano – 73 a prefeito, dois a vice-prefeito e 7 a vereador.

Proporcionalmente, Washington Quaquá (PT) recebeu a maior votação entre os deputados candidatos, com 72,5% dos votos de Maricá (RJ).

Deputados eleitos no primeiro turno:

Alberto Mourão (MDB) - Praia Grande (SP)

Carmen Zanotto (Cidadania) - Lages (SC)

Dr. Benjamim (União) - Açailândia (MA)

Gerlen Diniz (PP) - Sena Madureira (AC)

Hélio Leite (União) - Castanhal (PA)

Washington Quaquá (PT) - Maricá (RJ)

Deputados candidatos no segundo turno:

Abilio Brunini (PL) - Cuiabá (MT)

Alex Manente (Cidadania) - São Bernardo do Campo (SP)

André Fernandes (PL) - Fortaleza (CE)

Capitão Alberto Neto (PL) - Manaus (AM)

Carlos Jordy (PL) - Niterói (RJ)

Delegado Éder Mauro (PL) - Belém (PA)

Guilherme Boulos (Psol) - São Paulo (SP)

Márcio Correa (PL) - Anápolis (GO)

Maria do Rosário (PT) - Porto Alegre (RS)

Mariana Carvalho (Republicanos) - Imperatriz (MA)

Natália Bonavides (PT) - Natal (RN)

Naumi Amorim (PSD) - Caucaia (CE)

Paulinho Freire (União) - Natal (RN)

Ricardo Silva (PSD) - Ribeirão Preto (SP)

Rosana Valle (PL) - Santos (SP)

O deputado Bebeto (PL) também segue na disputa eleitoral, como candidato a vice-prefeito de São João do Meriti (RJ).