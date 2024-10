Uma pessoa é presa por transporte irregular de eleitor em Sede Nova

Temporais Há 5 dias Em Cidades Diversas cidades da região Noroeste e Norte do Rio Grande do Sul são atingidas por temporais e granizo na madrugada desta quarta-feira Quedas de árvores provocaram interrupções na BR-285, no trecho entre Passo Fundo e Mato Castelhano, mas as vias já foram liberadas após a remoção dos obstáculos.