Ministério Público solicita desarquivamento de CPI sobre distribuição irregular de medicamentos em Tenente Portela

Um episódio que movimentou a imprensa e o Legislativo no ano passado voltou a ganhar destaque em pleno período eleitoral. O Ministério Público emitiu um parecer pedindo o desarquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, que investigava a distribuição irregular de medicamentos fora da lista do SUS. A investigação se concentra no fornecimento do medicamento Ozempic, indicado para o tratamento de diabetes e utilizado atualmente para emagrecimento, aos filhos do prefeito Rosemar Sala pela Secretaria Municipal de Saúde.

A CPI havia sido arquivada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Derli da Silva, principal aliado do prefeito na Casa. No entanto, a relatora da comissão, Luísa Silva Barth, entrou com um pedido de revisão na justiça, resultando no parecer favorável do Ministério Público.

Além do desarquivamento, o Ministério Público solicitou que seja encaminhado ofício à Delegacia de Polícia para a instauração de inquérito policial para investigar o caso. O desdobramento promete movimentar ainda mais o cenário político da cidade.