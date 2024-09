Bombeiros Voluntários de Tenente Portela auxilia Defesa Civil em entrega de doações do Estado ao município

Na manhã desta quinta-feira, 19 de setembro os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela prestou apoio a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, para escoltar a chegada de uma carreta de doações de roupas e calçados até a Escola Municipal Tenente Portela do Bairro São Francisco, estimasse entre 8 a 10 toneladas de doações.

Todas as doações são vindas da Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul e não tem qualquer relação com coligações partidárias. As roupas passaram por uma triagem para depois serem distribuídas a população carente de Tenente Portela