Inauguração do novo templo da Primeira Igreja Batista de Tenente Portela ocorre no próximo sábado, dia 14

No próximo sábado, dia 14, será inaugurado o novo templo da Primeira Igreja Batista (PIB) de Tenente Portela. A cerimônia de inauguração contará com um culto às 18h.

O novo templo está localizado na Avenida Itapiranga, saída para Palmitinho. Segundo o pastor Marcos de Césaro, após mais de 50 anos utilizando o antigo templo, chegou o momento de um novo ciclo. O crescimento significativo no número de fiéis e a falta de espaço para acolher todos motivaram a construção de um novo local. Após diversas reuniões entre a direção e os membros da igreja, decidiu-se pela edificação de um novo espaço.

A obra durou 9 meses até a conclusão do prédio. O novo templo tem capacidade para aproximadamente 600 pessoas sentadas, com uma capacidade total de 1.018 pessoas. Além disso, o espaço conta com uma cozinha, várias salas para reuniões, uma loja de souvenirs, mezanino, área para as crianças e um espaço de conveniência.