Congresso recebe projeções nesta quarta para conscientizar sobre tumores ginecológicos

A fachada do Congresso Nacional recebe, nesta quarta-feira (11), projeção de frases e imagens por ocasião do Setembro em Flor 2024 — campanha de conscientização sobre tumores ginecológicos. O objetivo principal da iniciativa é alertar a população sobre os fatores de risco, sinais e sintomas precoces dos tumores ginecológicos, buscando minimizar tratamentos, reduzir sequelas e salvar vidas.

Serão projetadas as seguintes frases:

- Informação é poder

- Há amor além do câncer

- Há poder além do câncer

- Há fé além do câncer

- Há bem-estar além do câncer

- Há vida além do câncer

Os tumores ginecológicos são aqueles que acometem o colo do útero, o endométrio, os ovários, a vagina e a vulva. O símbolo da campanha é uma flor, com pétalas de diferentes cores, cada uma representando um desses cinco tipos de câncer.

O tipo com maior incidência no Brasil é o câncer do colo do útero, cujo principal agente causador é o papilomavírus humano (HPV). A infecção se dá por meio do contato com pele e mucosas infectadas e é transmitida, na maioria das vezes, através da relação sexual desprotegida.

A doença pode ser prevenida através de vacinação disponível no serviço público de saúde e recomendada para meninas e meninos entre 9 e 14 anos. Além da vacinação, outra forma de prevenção é a realização do exame de papanicolau, capaz de detectar alterações causadas pelo vírus HPV, incluindo as que podem evoluir para o câncer, que, uma vez detectadas, podem ser tratadas e curadas.

O câncer de ovário representa o segundo mais comum no país entre os tumores ginecológicos. Chamado de tumor silencioso, por não apresentar sintomas específicos e pela ausência de métodos eficazes de rastreamento, costuma ter diagnóstico tardio ou em fase avançada e, por esse motivo, alta mortalidade.

Alterações genéticas podem estar presentes em 25% das pacientes com câncer de ovário e a história familiar de câncer de mama e ovário devem sempre ser sinais de alerta. Os testes genéticos são importantes ferramentas, não só para definição de tratamento, mas para aconselhamento genético aos familiares.

Já os cânceres de vulva e vagina são tumores mais raros e que também possuem associação com infecção por HPV como fator causal. Vacina contra o HPV e exame ginecológico de rotina são essenciais para prevenção e diagnóstico desses tumores em fases iniciais.

A projeção atende solicitação da deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA).