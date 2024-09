Câmara analisa novas regras para gastos com hospitais universitários; acompanhe

A Câmara dos Deputados começa a analisar agora o Projeto de Lei Complementar 72/24 , do Senado, que exclui despesas com pessoal de hospitais universitários do montante a ser considerado para o cumprimento do limite mínimo a ser aplicado anualmente em saúde pública por parte dos governos federal, estaduais e municipais.

Esse percentual é definido pela Constituição e pela Lei Complementar 141/12 , sendo 12% dos impostos para os estados, 15% dos impostos para os municípios e 15% da receita corrente líquida no caso da União

