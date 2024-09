Ainda não foi possível precisar se houve falha no sistema de degelo do avião que caiu em agosto na rota entre Cascavel (PR) e São Paulo

Câmara dos Dep... Há 44 minutos Em Câmara dos Deputados Relatório preliminar sobre queda de avião da Voepass aponta que não houve registro de pedido de ajuda Ainda não foi possível precisar se houve falha no sistema de degelo do avião que caiu em agosto na rota entre Cascavel (PR) e São Paulo