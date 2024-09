Comissão debate a taxa de importação de pneus para caminhões

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (10) audiência pública sobre a taxa de importação de pneus para caminhões. O debate atende a pedido do deputado Zé Trovão (PL-SC). Conforme o parlamentar, existe um impasse entre fabricantes e importadores de pneus.

O debate será realizado a partir das 15h30, no plenário 11.

O deputado Zé Trovão relata que, recentemente, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip) solicitou à Câmara de Comércio Exterior (Camex) reajuste na taxa de importação de pneus de carga e de passeio dos atuais 16% para 35%. A Anip argumenta ser necessário reequilibrar o mercado diante do aumento das importações nos últimos três anos, o que tornaria o pneu brasileiro mais competitivo.

Por outro lado, acrescenta, a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus (Abidip) é contra o aumento, sob a alegação de que um novo reajuste prejudicaria ainda mais a importação de pneus, já impactada pela retomada da cobrança de imposto no ano passado.

"Considerando a importância do tema para os mais de 615 mil caminhoneiros autônomos do Brasil, é fundamental ouvir todas as partes interessadas para buscar uma solução equilibrada e justa", afirma o deputado.