Comissão debate integrar no sistema educacional brasileiro avaliações de desempenho escolar internacionais

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (11) a viabilidade e as implicações de integrar avaliações de desempenho escolar internacionais no sistema educacional brasileiro. O debate atende pedido da deputada Adriana Ventura (Novo-SP) e será realizado às 14 horas, em plenário a ser definido.

Conforme a deputada, no cenário global atual, a qualidade da educação é frequentemente medida por padrões de referência internacionais que proporcionam uma comparação padronizada entre países. Um dos exemplos é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), aplicado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Para ela, a adoção dessas avaliações como referencial no Brasil pode elevar a qualidade da educação e preparar melhor nossos jovens para os desafios globais. "A aplicação de padrões de referência internacionais ajudaria a identificar lacunas específicas no sistema educacional brasileiro em comparação com padrões globais, orientando políticas públicas mais eficazes, promovendo uma maior transparência e responsabilidade sobre os resultados educacionais, aumentando o comprometimento com metas de melhoria contínua", afirma.