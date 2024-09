Comissão promove debate sobre atenção à saúde das pessoas com talassemia

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (11) a situação da atenção à saúde e os desafios enfrentados pelos pacientes com cânceres hematológicos e talassemia no país. O debate será realizado às 17 horas, no plenário 7.

A talassemia é uma forma de anemia crônica, de origem genética (hereditária). Pessoas acometidas pela doença possuem sintomas como anemia persistente, aparência pálida, aumento do baço, distúrbios cardíacos e endócrinos, atraso no crescimento e na maturação sexual, além de infecções recorrentes.

O debate atende a pedido do deputado Lula da Fonte (PP-PE) e da deputada Flávia Morais (PDT-GO).

Lula da Fonte pretende discutir estratégias regionalizadas para atender a população de Pernambuco. Segundo ele, as reclamações no estado estão relacionadas, sobretudo, a desabastecimento de medicamentos nos hospitais públicos, escassez de insumos básicos, carência de leitos e infraestrutura inadequada.

"A ideia é reunir as autoridades federais e estaduais e os representantes das entidades que atuam na frente de atendimento para discutir os problemas, na busca de soluções", afirma.

Flávia Moraes, por sua vez, quer abordar as principais dificuldades enfrentadas por essas pessoas no Brasil e pretende engajar atores estratégicos para o desenvolvimento de melhorias nos atendimentos e em tratamentos.

"As dificuldades enfrentadas pelas pessoas com talassemia abrangem diversos aspectos, desde a falta de sangue para transfusões periódicas, em que se agrava quando o paciente tem sangue de fenótipos raros, passando pela escassez de acesso a exames de imagem essenciais, como a ressonância magnética , até a ausência de terapias quelantes combinadas e o acesso limitado a novas terapias", exemplifica a deputada.