Comissão debate resultados do primeiro ano do projeto "PRF amiga dos autistas

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (11) as ações e resultados do primeiro ano do projeto "Polícia Rodoviária Federal (PRF) amiga dos autistas". O debate atende a pedido do deputado Luiz Couto (PT-PB) e será realizado às 10 horas. O plenário ainda não foi definido.

O parlamentar explica que o projeto busca a qualificação para que os policiais rodoviários federais lidem com colegas que tenham pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), além de fornecer meios para uma abordagem mais preparada e humanizada nas rodovias de todo o país.