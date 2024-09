Cancelada audiência sobre lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados cancelou a audiência que faria na terça-feira (10) em comemoração dos 33 anos da lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

O debate atendia a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF) e ainda não foi remarcado.

Erika Kokay afirma que a lei, sancionada em 1991, foi um marco histórico na luta pela igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho. "Ao estabelecer que empresas com mais de 100 funcionários destinem uma parcela de suas vagas para pessoas com deficiência, a lei reconhece a necessidade de superar as barreiras que impedem o pleno acesso desses indivíduos ao emprego formal."

A deputada reconhece que a lei tem desempenhado papel fundamental na promoção da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. "No entanto, mesmo após mais de três décadas de existência da lei, ainda há desafios a serem enfrentados."

Entre esses desafios, Erika Kokay cita a falta de conscientização das empresas, a discriminação, e a dificuldade de acesso à educação e qualificação profissional.