Audiência com a ministra do meio ambiente discutirá aumento de queimadas no país

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados recebe na próxima terça-feira (10) a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ela deve falar sobre o recente aumento de incêndios no país.

A ministra foi convidada pelos deputados Nilto Tatto (PT-SP) e Rafael Prudente (MDB-DF).

"Nos últimos dias, foi amplamente divulgado que os focos de incêndio têm batido recorde neste ano em regiões como a Amazônia, o Pantanal e o Sudeste, notadamente no interior de São Paulo", afirma Prudente.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram registrados 4.928 focos de queimadas em todo o país, com a maior incidência nos biomas do Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica.

"Nos últimos dias, a gravidade da situação foi amplificada pelas densas nuvens de fumaça que reduziram a qualidade do ar em diversas partes do Brasil, incluindo o Distrito Federal", ressaltou Prudente. Ele espera que a ministra detalhe quais as medidas foram adotadas pelo governo para enfrentar os incêndios e quais são os desafios para melhorar a política ambiental.

"A questão ambiental foi uma prioridade destacada durante a campanha do atual governo. Esse convite é essencial para aprimorarmos a comunicação e promovermos ações efetivas para alcançar as metas estabelecidas", acrescentou Nilto Tatto.

A audiência será realizada a partir das 14 horas, no plenário 4.